Seçimlerin hemen ardından İYİ Parti'den kurultay kararı! Tarih belli oldu

İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti '3'üncü Olağan Kurultayı', 24- 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğine yönelik, parti Genel Sekreterliği'ne yazı gönderildiği öğrenildi. Detayları aktaran CNN Türk muhabiri Melike Görür şu ifadeleri kullandı;

İYİ Parti Kurultay’a gidiyor. 24-25 Haziran tarihleri arasında 3’üncü olağan kongre gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz ocak ayında ilçe ve il kongrelerini tamamlamıştı. Gözler eylül ayındaydı. İYİ Parti en son kongresini Eylül 2020 yılında yapmıştı. Bu nedenle eylül ayında olması bekleniyordu. Ancak öyle olmadı, 24-25 Haziran tarihi çıktı. İYİ Parti lideri Akşener imzasını attı. Peki neden seçimlerin hemen ardından yaklaşık 1 ay sonra İYİ Parti Kurultay’a gidiyor. Bu da merak konusu oldu.

Yerel seçimler öncesi mi Kurultay toplanacak gibi sorular gündemdeydi. İYİ Parti’den edindiğimiz bilgilere göre eylül ayı zaten Kurultay için son tarih, öncesinde de yapılabiliyor. Bir öne çekme yok. Meclis’in açılmasından hemen önce Kurultay’ın tamamlanması bekleniyor.

24-25 Haziran’da genel başkan seçilecek. İYİ Parti lideri Akşener’in karşısında aday çıkacak mı merak konusu. Şimdilik İYİ Parti’den böyle bir açıklama ya da genel başkanlık yarışında olan isim çıkması denilebilir.