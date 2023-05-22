İYİ Parti lideri Akşener'den vekillerine sert uyarı

Seçimden tam bir hafta sonra başladığı ikinci tur çalışmalarında sert mesajlar verdi Akşener. İYİ Parti lideri Akşener, "Seçilmiş arkadaşlarıma talimatımdır. Milletvekili seçildiniz, seçmeninizi unutursanız yanımdan defolun gidin." diye seslendi. İYİ Parti lideri, Bakırköy'deki seçim koordinasyon merkezini ziyaretinde partililere seslendi:

"Seçmen hangi görüşte olursa olsun karşısında selam duracaksınız. Sadece 2 buçuk milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı seçtirmek mümkün"

İYİ PARTİ'Lİ MUHALİFLER TOPLANDI

Akşener parti örgütlerine bu çağrıyı yaparken, parti içi muhalefet ise harekete geçti. "Ortak Akıl Platformu" ilk toplantısını Ankara'da bir otelde yaptı. Partinin A takımından isimlerin de katıldığı toplantının daveti sosyal medyada paylaşıldı. Toplantının gündemi "partinin seçim stratejisi, liderlik yetkinliği, stratejik hatalar" olarak sıralandı.

"BÜYÜK UMUTLARA MAALESEF CEVAP VEREMEDİK"

"İYİ Parti, 2018 seçimlerine kıyasla beklenen ivmeyi maalesef yakalayamamıştır" eleştirisi vardı açıklamada. "Halkımızın bizim için beslediği büyük umutlara maalesef cevap veremedik. İYİ Parti'nin oligarşik bir yapıya dönüşmesi, hepimizde derin teessürler uyandırmaktadır" denildi.

"SEÇİM SONRASI ÇALIŞTAY YAPACAĞIZ"

Toplantı sonrası ise Ortak Akıl Platformu'ndan "Kılıçdaroğlu'na nasıl katkı sağlayabiliriz diye istişarede bulunduk. Seçimden sonra daha kapsamlı bir çalıştay yapma konusunda fikir birliğine vardık" açıklaması geldi.

HAZİRAN'DA KURULTAYIN TOPLAMASI BEKLENİYOR

28 Mayıs'taki seçim sonuçlarına göre haziranda kurultayın toplanması bekleniyor.

"KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAZANAMAZ"

İYİ Parti yönetimine bayrak açan isimlerden biri de Yavuz Ağıralioğlu'ydu. Seçim öncesi sert eleştirilerle İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, CNN TÜRK'te konuştu. "Milletin vicdanındaki tereddütleri giderecek bir haysiyetli çıkış asla yapılamadı. 9 kere yenilmiş bir adamın maçına 10. kez kimse gitmez. Cumhur İttifakı'nın açık ara alacağına inanıyorum. Tayyip Bey'in alacağını düşünüyorum" dedi.