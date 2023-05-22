DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ TÃ¼rkiye Ã§evrildi Ä°ngiliz Financial Times seÃ§imin favorisini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ kulaÄŸÄ± TÃ¼rkiye'den gelen haberlerde... 2023'Ã¼n en Ã¶nemli olaylarÄ±ndan birisi olarak gÃ¶sterilen seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tutan pek Ã§ok televizyon ve gazete geliÅŸmeleri anbean okurlarÄ± ve izleyicileri ile paylaÅŸÄ±yor.

TÃ¼rkiye'deki seÃ§imleri dakika dakika takip eden DÃ¼nya medyasÄ±, bugÃ¼n yayÄ±nladÄ±klarÄ± haberlerde son durumu mercek altÄ±na aldÄ±.

Bloomberg ilk tur sonuÃ§larÄ± ile TÃ¼rk seÃ§menin kamuoyu yoklamalarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

'TÃ¼rkiye bir yol ayrÄ±mÄ±nda' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan The Hindu 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ikinci turda gÃ¶zler, gÃ¶revdeki Recep Tayyip ErdoÄŸan ile muhalefet lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geleceÄŸi 28 MayÄ±s'ta' dedi.

Katar merkezli Al Jazeera yurtdÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸayan TÃ¼rklerin ikinci tur iÃ§in oy vermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu yazdÄ±.

'TÃ¼rkiye sandÄ±ÄŸa geri dÃ¶nÃ¼yor' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Ä°ngiliz Financial Times 'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ikinci tur seÃ§imlerinin favorisi Recep Tayyip ErdoÄŸan' dedi.

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UluslararasÄ± Haber ajansÄ± AFP Kemal 'KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 14 MayÄ±s'taki performansÄ±nÄ± gelecek Pazar gÃ¼nÃ¼ kesin bir zafere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmek istiyorsa, kÃ¼Ã§Ã¼k bir mucize daha gerÃ§ekleÅŸtirmesi gerekebilir' yorumunda bulundu

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun 2.5 milyon oy geride kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken BBC, ikinci turun favorisinin ErdoÄŸan olduÄŸunu yazdÄ±.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, TÃ¼rkiye'de iki sosyal yapÄ± olduÄŸunu yazdÄ± ve ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu;

'CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bir hafta sonra yapÄ±lacak ikinci tur SeÃ§im, iki sosyal yapÄ± arasÄ±nda seÃ§im yapmakla ilgili. BazÄ±larÄ± ÅŸeriattan korkuyor, bazÄ±larÄ± ise tanrÄ±sÄ±z bir toplumdan.'

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Ä°lk turdaki katÄ±lÄ±m oranÄ±na dikkat Ã§eken Berliner Zeitung TÃ¼rkiye iÃ§in 'seÃ§menler aÃ§Ä±sÄ±ndan, inanÄ±lmaz derecede iyi iÅŸleyen bir demokrasidir' deÄŸerlendirmesinde bulundu.

iNews haberinde New York'taki St Lawrence Ãœniversitesi'nde tarih profesÃ¶rÃ¼ olan Howard Eissenstat'Ä±n yorumuna yer verdi.

Eissenstat, ErdoÄŸan'Ä±n seÃ§ilmesinin kÃ¼resel etkilerinin Rusya ile devam eden yakÄ±n iliÅŸkiyi ve Putin ile ticari baÄŸlarÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyi ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ± bozma politikalarÄ±nÄ± desteklemeyi iÃ§ereceÄŸini sÃ¶yledi.

Capital Economics'ten Liam Page, 'Muhalefetin zafer kazanmasÄ± ve ortodoks politika oluÅŸturmaya dÃ¶nÃ¼ÅŸ umutlarÄ± uÃ§up gitti' diye yazdÄ±.

Almanya'da seÃ§ime katÄ±lÄ±mÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu yazan Focus 'Rotherbaum semtinde seÃ§menler, sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmek iÃ§in konsolosluk Ã¶nÃ¼nde kuyruk oluÅŸturdu. Kuyruk yaklaÅŸÄ±k 400 metre uzunluÄŸunda' dedi.

Bu duruma dikkat Ã§eken bir baÅŸka Alman gazete SÃ¼ddeutsche Zeitung 'bÃ¼yÃ¼k katÄ±lÄ±m' baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile okurlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.