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Sinan Oğan kimi destekleyecek? İşte son kulis bilgisi

Bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turu için hangi ittifakı destekleyeceklerini açıklayacak olan Sinan Oğan'ın kararının ne olacağına dair son kulis bilgisi dikkat çekti.

22.05.2023 - 13:50 |
Sinan Oğan kimi destekleyecek? İşte son kulis bilgisi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,3 oranında oy alan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceğine dair kulis bilgilerini yazdı. Oğan'ın ikinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde destekleyeceği tarafa ilişkin kararını bugün açıklaması beklenirken, Hürriyet yazarı Selvi'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

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MUTABAKAT METNİ

"Edindiğim bilgiye göre Sinan Oğan bugün, ikinci tur seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayacak." diyen Selvi, " Oğan, terör örgütlerinin desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu desteklemeyeceğini ifade edecek." ifadelerini kullandı.

Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki 4 maddelik mutabakat metnini paylaşan Selvi, şu bilgileri paylaştı:

Sinan Oğan sadece bir açıklama yapmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la vardıkları mutabakatı açıklayacak.

Mutabakatın 4 maddeden oluştuğu söyleniyor.

1- Anayasa’nın ilk dört maddesinin değişmezliği. Anayasa’daki Türk tanımının çıkarılmasına yönelik çabalara izin verilmemesi.

2- Her türlü terör örgütüyle ve terörle mücadele.

3- Sığınmacıların bir plan dahilinde tedrici olarak gönderilmesi.

4- Uluslararası piyasalarla uyumlu, faiz politikalarında daha esnek olan bir ekonomi politikasının dizayn edilmesi.

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KARAR ÖNCESİ KRİTİK GELİŞME

14 Mayıs seçimleri ardından ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olurken, kritik bir gelişme yaşandı.

ATA İttifakı bileşenlerinden olan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, katıldığı canlı yayında "ATA İttifakı resmen sona ermiştir" dedi.

"HER PARTİ İSTEDİĞİ KARARI VERİR"

Öz, "ATA İttifakı resmen sona ermiştir. Her parti istediği kararı verir. Nezaketen birbirimize sorduk. Ümit Hoca'nın alacağı karara saygı duyarım. Sinan Oğan Bey de bir oy almıştır, dilediği şekilde hareket edebilir" şeklinde konuştu.

ÖZDAĞ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak.

GÖZLER OĞAN'IN AÇIKLAMASINDA

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu saat 17.00’de düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız" dedi.

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