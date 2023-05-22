Babacan'dan CHP çıkışı: Biz olmasaydık bu kadar vekil çıkmazdı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Habertürk'e konuk oldu. 14 Mayıs seçiminde partisinin seçime katkısı olmadığı iddialarıyla ilgili konuştu. Babacan, Gaziantep ve Kahramanmaraş vekillerini örnek göstererek, 'Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı' dedi.

Babacan'ın açıklamaları şöyle; 81 ilde teşkilatı olan ve 766 ilçede teşkilatı olan ve bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş iktidar hazırlığı yapmış bir partiden bahsediyoruz. Yani bizim beyin gücümüz test edilmiş, ortaya konulmuş bir güç.

Kahramanmaraş CHP'nin oyu yüzde 9.5'tan yüzde 16.3'e çıktı. Türkiye genelindeki oy artışı 2.5 puan. Ama Kahramanmaraş'ta 6.8 puan. Kahramanmaraş'ta CHP'nin 1 milletvekili vardı, şimdi 2 oldu. İkincisi de bizim orada il başkanımız.

Gaziantep'te CHP bir önceki seçimlerde yüzde 15 oy çıkarmış. Şu anda yüzde 20.4. Beş puan artış var. Bizim adaylarımızın olduğu illerin hemen hemen tamamında CHP'nin ciddi oy artışı var. Biz olmasaydık bu kadar milletvekili çıkmazdı. Bu kadar oy da alınamazdı. Sadece biz de değil.

"İLK TURDA KEMAL BEY KAZANACAK DİYE BİR SONUÇ YOKTU"

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin de Artı TV'de siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Pek çok oluşumu yanına aldığı halde yüzde 50’nin altında kalmış. Asıl kaybeden şu an itibari ile iktidar ama benim gördüğüm sanki muhalefetin ocağı yanmış gibi bir hal var.

ANKET İTİRAFI

Çok net değil bizde de vardı son anketlerin hiçbirinde bizde yaptırmış olduğumuz anketlerde Kemal Bey ipi göğüslüyor diye bir sonuç yoktu.

Bunu CHP’li dostlarımız da biliyor, Millet İttifakı’nın tüm bileşenlerinin de önünde mevcut anketler vardı. Son bir haftalık, özellikle mitinglerden kaynaklı olan hava ve çarşıya pazara gittiğiniz zaman muazzam şekilde değişim iradesi yansıtılıyordu.

'SON DERECE YANLIŞTI'

Bu olumlu havadan etkilenerek sanki ilk turda bu iş bitecekmiş gibi bir algı satın alındı. Bu son derece yanlıştı. Bu somut verilerle ikinci tura kalan bir seçimdi. Ben de CHP Genel Merkezindeydim saat sekiz itibari ile sonuçlar üç aşağı beş yukarı belliydi.