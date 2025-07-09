Sarıkamış'ta ilginç anlar: Aç ayılar çöplüğe indi, vatandaşlar tehlikeye aldırmadan kayda aldı

Sarıkamış’ta, sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayılar, yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne inerek besleniyor. Sarıkamış çöplüğüne ayıları göremeye gelen vatandaşlar, araçlarıyla ayıların dibine kadar girerek, tehlikeye aldırış etmeden ayıları görüntülediler.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan boz ayılar ya ilçe merkezinde çöp konyetnırlarını deviriyor, ya da ilçe çöplüğüne gelerek burada yavrularıyla birlikte karınlarını doyuruyor.

Sarıkamış çöplüğünde rahatça dolaştığı ve atıkları karıştırdığı anlar kameralara yansıdı. Yavrularıyla birlikte sokak köpeklerine aldırış etmeden karınları doyuran boz ayılar daha sonra sarıçam ormanlarının yolunu tutuyor. Boz ayıların çöplükte yiyecek araması, ayıları görmek için bölgeye giden vatandaşların cep telefonuyla anbe an kaydedildi.