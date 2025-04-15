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Sapanca'daki bungalovda gizli kamera skandalı büyüdü! Valilik açıklama yaptı

15.04.2025 - 12:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sapanca'daki bungalovda gizli kamera skandalı büyüdü! Valilik açıklama yaptı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir ailenin konakladığı bungalovun yatak odasında ve banyoda buldukları gizli kamera skandalı büyüdü. Önceki gün emniyet ekiplerinin belgelere el koymasından sonra bugün de Sakarya Valiliği’nden açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, 'Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır' dedi.

Ramazan Bayramından bir gün önce meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti.

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ELEKTRONİK EŞYALARA EL KONULDU

Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında hususa ilişkin çalışma başlatan ekiplerce, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlatılmıştı.

Sapancadaki bungalovda gizli kamera skandalı büyüdü Valilik açıklama yaptı

SAKARYA VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ!

Sakarya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamera ile izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine, Sakarya Valiliğimizce konuya ilişkin derhal harekete geçilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimler ivedilikle görevlendirilmiş; hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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