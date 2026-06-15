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Sapanca'da şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

15.06.2026 - 22:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sapanca'da şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gölde şnorkel ve deniz gözlüğü takılı vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Yanık Mahallesi Dere Ağzı mevkisindeki Sapanca Gölü'ne gelen Hazar Can Ateş (47), yaklaşık 75 metre açıkta deniz gözlüğü ve şnorkeli takılı halde su yüzeyinde hareketsiz bulundu.

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Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Botla göle giren AFAD ekipleri, su yüzeyinde hareketsiz duran Ateş'i bota alarak kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ateş'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

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