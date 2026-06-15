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Erzurum'da sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü

15.06.2026 - 22:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber - Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)

Erzurum'da sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü

Erzurum’un Palandöken ilçesinde sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Yağız Ali Ç. (3), yakınları ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Kalbi duran çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle yeniden hayata döndürülerek, hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 16.30 sıralarında Palandöken ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ailesiyle birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki dedesine ait müstakil eve gelen Yağız Ali Ç., bahçede oynadığı sırada evin önünden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çocuk kısa sürede gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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YAKLAŞIK 1,5 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Yakınları ile itfaiye ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Yağız Ali Ç., düştüğü noktadan yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Kalbinin durduğu belirlenen çocuğa sağlık ekipleri olay yerinde kalp masajı yaptı. Müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen Yağız Ali Ç., ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yağız Ali Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Erzurum'da sulama kanalına düşen Yağız Ali, 1,5 kilometre uzakta bulundu, kalp masajıyla hayata döndürüldü