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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

15.06.2026 - 20:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: NİĞDE (İHA)

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Niğde’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Selçuk Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, K.K. (28) yönetimindeki 51 AFF 424 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralı sürücü K.K.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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