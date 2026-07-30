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GündemTaksim'de AVM lokantasında yangın: Bina tahliye edildi, yangın söndürüldü
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Taksim'de AVM lokantasında yangın: Bina tahliye edildi, yangın söndürüldü

30.07.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Taksim'de AVM lokantasında yangın: Bina tahliye edildi, yangın söndürüldü

İstanbul Taksimde bulunan bir AVM'nin lokantasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken binadakiler tahliye edildi.

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Yangın, saat 17.30 sıralarında Taksim'de meydana geldi. Alışveriş merkezinin içindeki lokantanın bacasında yangın çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Taksimde AVM lokantasında yangın: Bina tahliye edildi, yangın söndürüldü

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, içerideki kişiler ise binadan tahliye edildi. Polis ekipleri İstiklal Caddesi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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