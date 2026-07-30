Taksim'de AVM lokantasında yangın: Bina tahliye edildi, yangın söndürüldü
30.07.2026 - 09:42Güncellenme Tarihi:
İstanbul Taksimde bulunan bir AVM'nin lokantasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken binadakiler tahliye edildi.
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Yangın, saat 17.30 sıralarında Taksim'de meydana geldi. Alışveriş merkezinin içindeki lokantanın bacasında yangın çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, içerideki kişiler ise binadan tahliye edildi. Polis ekipleri İstiklal Caddesi çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.