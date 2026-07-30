Muğla'da 11 yaban keçisinin avlanması için ihale yapılacak! Tarihler belli oldu

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Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Köyceğiz sınırları içindeki 31 bin 373 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan avlanma kotaları için muhammen bedeller belirlendi.



Bireysel yaban keçisi kotası başına muhammen bedelin KDV hariç 750 bin lira olarak hesaplandığı ihalede; ilk 3 parti 2'şer adet (1 milyon 500 bin lira muhammen bedel ve 45 bin lira geçici teminat), kalan 5 parti ise 1'er adet (750 bin lira muhammen bedel ve 22 bin 500 lira geçici teminat) yaban keçisi kotasından oluşuyor.