Hasat 1 ay gecikti, üreticiler alarm verdi! Külleme kabusu bağları sardı

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Yaşanan don felaketinin etkileri ve bağlarda yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan üzüm üreticisi Beytullah Efe, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yüzyılın don felaketini yaşadık. Pek çok alandaki üreticiler ciddi sıkıntılar yaşadı, üretimde ciddi kayıplar vardı. Üzüm sektöründe de aynı şekilde, hepimiz gibi ciddi zararlara uğrayan arkadaşlarımız oldu. Bu don zararının sadece bir yılla sınırlı kaldığını da düşünmüyoruz. Çünkü şu an görmüş olduğunuz erkenci bir üzüm. Bu üzümün hasadını biz geçen yıl 23 Temmuz'da yapmamıza rağmen şu anda daha yeni renklenmeye ve olgunlaşmaya başladı. Hasadını Ağustos ortasında yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu yıl biraz hastalıklarla mücadele yılı oldu. Bağlarda, en yaygın görülen bağ hastalığı olan külleme baskısı var ve bu yıl bunu maksimum seviyede yaşadığımızı söyleyebiliriz. Bunun için hemen hemen haftalık ilaçlamalar yapıyoruz. Çeşitli gübreleme ve besleme takvimleriyle de bunu destekleyerek külleme baskısını azaltmaya çalışıyoruz" dedi.