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Silivri'de yangın korkuttu: Çöplük alanda çıktı, itfaiye müdahale etti

30.07.2026 - 09:25Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Silivri'de yangın korkuttu: Çöplük alanda çıktı, itfaiye müdahale etti

İstanbul'un Silivri ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın korkutsa da itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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Yangın, saat 14.00 sıralarında Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çöplük alandan yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki otluk alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yangını çevredeki evlere ve fabrikaya sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle yaklaşık 40 dönüm arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

 Silivride yangın korkuttu: Çöplük alanda çıktı, itfaiye müdahale etti

'BİR KIVILCIMLA ÇIKTI'

Çevredeki fabrikada çalışan Özcan Bülbül, "Belediyenin personelleri lastik yakmış. Herhalde 'otluk alana sıçramaz' dedik. Ama 1 buçuk kilometre kadar büyüdü bizim fabrikaya kadar dayandı. Böyle olmaması lazım. Bir kıvılcımla çıktı. Lastik yakmışlar, rüzgar nedeniyle de kontrolü sağlayamamışlar. Daha sonra bunlar oldu" dedi.

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