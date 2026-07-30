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Ev sahipleri dikkat! Bakanlıktan dev tadilat düzenlemesi! Artık komşulardan izin alınmadan yaptırılmayacak

30.07.2026 - 09:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Müberra Gören - Gazetevatan.com

Ev sahipleri dikkat! Bakanlıktan dev tadilat düzenlemesi! Artık komşulardan izin alınmadan yaptırılmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, binalarda yapılacak tamir, tadilat ve yapısal düzenlemelere ilişkin kuralları baştan aşağı değiştirecek yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Hazırlanan taslağa göre; cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda binadaki tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak. Düzenleme aynı zamanda eski binalardaki kapsamlı tadilatların önündeki mevzuat engellerini de ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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Bakanlık tarafından hazırlanan taslak, yapı ruhsatı aranmayan ancak binaların dış görünümünü doğrudan etkileyen uygulamalara sıkı standartlar getiriyor. Balkonlardaki açılır-kapanır veya katlanır cam paneller, korkuluklar, çardak ve kameriye gibi işlemler için şu şartlar zorunlu kılınacak:

  • Kat Maliklerinin Onayı: Uygulama yapılabilmesi için binadaki bütün kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren muvafakatname istenecek.

  • Görsel Ve Yapısal Bütünlük: Yapılacak müdahaleler, binadaki mevcut ve benzer işlemlerle mimarî açıdan uyumlu olmak zorunda kalacak.

  • Güvenli Malzeme Standartları: Binalarda görsel bütünlüğün yanı sıra güvenli malzeme kullanımı esasına uyulacak.

 

ÇATI TERASLARINDA RUHSAT KOLAYLIĞI

Yeni düzenlemeyle çatı katlarındaki teraslarda yapılacak cam kapatma işlemlerine de önemli kolaylıklar tanınıyor. Teras alanının yüzde 40'ını aşmayan ve kenarları sabit ya da açılır cam panellerle kapatılan bölümler için artık yapı ruhsatı alınması gerekmeyecek.

 

ESKİ BİNALARDAKİ TADİLAT ENGELİ KALKIYOR

Mevcut mevzuatta, eski bir binada kapsamlı bir tadilat yapılabilmesi için yapının tamamının güncel mevzuat şartlarına uydurulması zorunluluğu bulunuyordu. Yeni taslakla bu engel kaldırılıyor.

Büyük çaplı tamir ve tadilatlar; yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak kaydıyla, yapının ilk ruhsat aldığı dönemdeki mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Ancak bu kapsamın dışındaki ilave yapım ve alan büyütme işlemleri için yeniden ruhsat alınması zorunlu olacak.

 

AVM VE SANAYİ YAPILARINA ESNEKLİK

Taslak kapsamında Alışveriş Merkezleri (AVM) ve sanayi yapılarındaki bağımsız bölümlerin birleştirilmesi veya bölünmesi işlemleri de belirli kriterlerle ruhsattan muaf tutulacak. Bu muafiyet için yapılan işlemlerin:

  • Yangın güvenliğini riske atmaması,

  • Ortak alanları ihlal etmemesi,

  • Toplam inşaat alanını değiştirmemesi şartı aranacak.

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