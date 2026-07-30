ALTINOLUK YANGININDA SON DURUM | Balıkesir Edremit'te meydana gelen yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde

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Yangın bölgesinde soğutma ve kontrol çalışmaları ikinci gününde de aralıksız devam ediyor. Ekipler, olası yeniden alevlenme riskine karşı hassas bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Özellikle rüzgarın etkili olduğu noktalarda tedbirler artırılırken, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.



Yangın süresince vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri de sahada görev yaptı. Bölgedeki gelişmeler yetkililer tarafından anbean takip edilirken, Edremit ve Altınoluk'taki son durumla ilgili açıklamaların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.