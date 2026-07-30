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ALTINOLUK YANGININDA SON DURUM | Balıkesir Edremit'te meydana gelen yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde

30.07.2026 - 10:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Şevki MORALI-Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangınında son durum ne? Alevler tamamen söndürüldü mü, bölgede risk devam ediyor mu? Edremit yangınına kaç ekip müdahale etti? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında söndürme çalışmaları ikinci günde de karadan aralıksız sürüyor.

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1ALTINOLUK YANGININDA SON DURUM | Balıkesir Edremit'te meydana gelen yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen ve Kazdağları'nın eteklerini tehdit eden orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Altınoluk Mahallesi'nde çıkan yangın, sıcak hava, kuru bitki örtüsü ve etkili rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmaların ardından yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

2ALTINOLUK YANGININDA SON DURUM | Balıkesir Edremit'te meydana gelen yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde

EDREMİT'TEKİ ORMAN YANGINI NASIL BAŞLADI?


Edremit'in Altınoluk Mahallesi sınırlarında, Kazdağları'nın eteklerindeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki yüksek sıcaklık, düşük nem oranı ve rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki alanlara yayıldı. İlçenin birçok noktasından görülen yoğun duman nedeniyle ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

3ALTINOLUK YANGININDA SON DURUM | Balıkesir Edremit'te meydana gelen yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde

HANGİ EKİPLER MÜDAHALE ETTİ?


Yangına ilk andan itibaren Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda hem havadan hem de karadan kapsamlı müdahale gerçekleştirildi. Çalışmalara;

6 helikopter,
24 arazöz,
11 itfaiye aracı,
19 su tankeri,
7 ilk müdahale aracı,
26 hizmet aracı,
4 dozer,
320 personel katıldı.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve ilgili kurumlara bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Balıkesir İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na ait itfaiye araçları, BASKİ su tankerleri ve çeşitli iş makineleri yangın bölgesinde görev aldı.

4ALTINOLUK YANGININDA SON DURUM | Balıkesir Edremit'te meydana gelen yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA


Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gece saatlerinde yaptığı açıklamada Edremit'teki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Hava araçları gün batımının ardından güvenlik nedeniyle çalışmalarına ara verirken, ekipler gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdü.

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ALTINOLUK YANGININDA ÇALIŞMALAR İKİNCİ GÜNÜNDE


Yangın bölgesinde soğutma ve kontrol çalışmaları ikinci gününde de aralıksız devam ediyor. Ekipler, olası yeniden alevlenme riskine karşı hassas bölgelerde yoğun mesai harcıyor. Özellikle rüzgarın etkili olduğu noktalarda tedbirler artırılırken, yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yangın süresince vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, Kızılay ve UMKE ekipleri de sahada görev yaptı. Bölgedeki gelişmeler yetkililer tarafından anbean takip edilirken, Edremit ve Altınoluk'taki son durumla ilgili açıklamaların gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.