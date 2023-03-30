GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı
ABONE OL

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

30.03.2023 - 15:25 | | DHA
Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kaza, öğleden sonra organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hakan A. yönetimindeki 63 L 5504 plakalı kamyonla, İlhan Yetim'in (33) kullandığı 80 ADT 557 plakalı hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 M 5129 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Skandal Üstüne skandal Türk bayrağını indirdiler, Ersin Tatar'a saldırı girişimde bulundular
SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDULARSkandal Üstüne skandal Türk bayrağını indirdiler, Ersin Tatar'a saldırı girişimde bulundularHaberin Tüm Görselleri

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim (33) ile yanındaki Abdullah Karataş'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfada zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLER

MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

MGK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'ye geliyor

Hiranur Vakfı binasında yıkım! 'Ruhsata uygun olmayan alanlar var'

Hiranur Vakfı binasında yıkım! 'Ruhsata uygun olmayan alanlar var'