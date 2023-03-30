Skandal Üstüne skandal Türk bayrağını indirdiler, Ersin Tatar'a saldırı girişimde bulundular

Güney Kıbrıs'ın sahil ilçesi Baf'ta düzenlenen bisiklet yarışması yaşanan skandal ile gündemde. 39 ülkeden yarışmacıların katılacağı organizasyon için o ülkelerin bayrakları ilçeye asılmıştı.

Türkiye bayrağı ise Baf'ta protestolara neden oldu. Yunan IN.gr'de yer alan habere göre, Türk bayrağı belediye meclis üyeleri tarafından kaldırıldı.

Bu durumun kargaşaya neden olduğunu yazan gazete haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Bayrağın asılması kentte büyük tepkilere yol açtı, birçok kişi Belediye'yi suçladı ve nihai bir provokasyondan bahsetti. Belediye kendi adına, organizatörlerin Türk bayrağı da dahil olmak üzere katılacak sporcuların geldiği ülkelerin 39 bayrağını yerleştirmelerini istediğini belirten bir açıklama yaptı.'

TATAR'A İNGİLTERE'DE SALDIRI GİRİŞİMİ

Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya ,giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna bir grup saldırı girişiminde bulundu.

Kings College'da konferansa giden Tatar’ın aracının önü Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi. Ellerinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan bayrağı bulunan grup, Tatar’ın konvoyunun geçişi sırasında sloganlar attı.

TÜRKLER ALKIŞLARLA GRUBA TEPKİ GÖSTERDİ

İngiliz polisi, protestocu gruba müdahale ederken, olay yerinde bulunan Türkler de alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.

TATAR'DAN CNN TÜRK'E ÖZEL AÇIKLAMA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda şu ifadelere yer verdi;

'3 gündür Londra'da çeşitli temaslarda bulunuyorum. Dün akşam üstü Kings Collage'da Türk cemiyetinin daveti üzerine bir konferans vermeye gitmeden önce Rumların protestolarla konferansı engellemek için bir takım gösteriler yaptığı söylendi. Tabi ben mutlaka konferansa gitmek istediğimi söyledim. Sonuçta kamuyuna duyurulan izin alınan bir etkinlik, gitmem gerekiyordu.'

'Yola çıktığımızda biraz daha hareket başladığı söylendi. Oraya gitmeden önce çok sayıda Rum, Yunan bayrakları, pankartlar ile çirkin sözler sarf ettiler' diyen Tatar sözlerine şöyle devam etti;

'Bu bizi üzdü. Burası bir üniversite. Ben KKTC'nin seçilmiş Cumhurbaşkanıyım. Ama zihniyet bu: 'Kıbrıs işgal altındadır', 'Türk askeri dışarı', 'Türkiye çıksın gitsin' gibi çok yakışıksız sözler. Bazı güvenlik tedbirleri alındı. Biz yine de arabamızı sürdük ve gösterinin içinden geçip gittik. Çok çirkin sözler söylendi, arabaya gelip bir takım çirkin hakaretlerde bulunmaya çalışanlar da vardı. Onları güvenlik ilgilendi. Ben çok teşekkür ediyorum, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aradı, geçmiş olsun dediler. Hem Türkiye hem KKTC'de bazı yayınlar yapıldı.'

Tatar 'Biz böyle yolumuza devam edeceğiz. KKTC'den asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bu iki devletli bir anlaşma olmalıdır. Türkiye 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile barışın teminatı olmuştur. O yıldan beri kimsenin burnu kanamamıştır. Biz hep barıştan yana olduğumuzu söylüyoruz, eşitlikten, adaletten bahsediyoruz, sürdürülebilir bir anlaşmadan bahsediyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz' ifadelerini kullandı.

HUKUKİ BİR İŞLEM BAŞLATILDI MI? ÖZÜR DİLENDİ Mİ?

İngiliz yetkililerin kendisi ile bağlantıya geçmediğini belirten Tatar, 'Hiç bir İngiliz yetkili bana 'geçmiş olsun' demedi. Hukuk çevreleri gereğini yapar diye düşünüyorum biz mesajımızı ilettik. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia ettikleri bir yerde benim söz hakkımın engellenmeye çalışılması çok yakışıksız' dedi

Tatar, 'İçeri girdiğimizde yolumuza devam edeceğimizi söyledik. Bizim artık bu politikadan geri dönmemiz mümkün değil. Kıbrıs'ta kuzeydeki devlet Türk olarak egemen olacaktır. Bu işin geri dönüşü yok' ifadelerini kullandı.