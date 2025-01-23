Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlılığından kurtulanlar istihdam ediliyor

Uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar, "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" adlı proje kapsamında valilik ve kaymakamlıklardaki "Açık Kapı" birimine başvuruda bulunarak tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlıyor.

Şu ana kadar 230 kişinin bağımlılıktan kurtulmak amacıyla tedavi için başvurduğu proje kapsamında uyuşturucu bataklığından kurtulan 4 kişi işe yerleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine, uyuşturucu ve madde bağımlılığının çağın en büyük hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

Uyuşturucunun büyük zararlar oluşturduğuna ve üzerinde durulması gereken önemli bir problem olduğuna dikkati çeken Şıldak, kentte uyuşturucuyla kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

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Özellikle genç insanların uyuşturucu tacirlerinin tuzağına düştüğünü ifade eden Şıldak, bağımlı insanlara devletin elini uzattığı AMATEM, Yeşilay gibi çeşitli mekanizmaların olduğunu kaydetti.

Şıldak, kapsamlı bir proje ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Projemiz yaklaşık bir yıldır uygulanıyor. Vatandaşımız kendisi bireysel olarak ya da yakınlarıyla birlikte Açık Kapı birimlerimize geldiğinde burada görevlilerimiz ve psikoloğumuz karşılıyor. Özel bir görüşme, mülakat yapılıyor. Daha sonra Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki AMATEM'e yani bağımlılıkla mücadele birimine yönlendiriliyor. Fakat orada AMATEM'in hizmetleriyle bizim bağımlılıkla mücadele birimimizin hizmetleri birbirinden ayrılıyor. Burada kişi psikiyatri hekimi tarafından muayenesi yapılıp, tedavi planlaması yapıldıktan sonra en güzel şekilde ilaçlı, ilaçsız, yataklı, ayaktan hangi metot uygunsa o tercih edilip o tedaviyle birlikte aynı zamanda rehabilitasyon dediğimiz geri kazanım süreci, arındırma süreci başlıyor. Bu aynı zamanda sosyal bir uyum sürecidir. Bu aşamaları geçen kişi artık yavaş yavaş madde kullanımından uzaklaşıyor. Normalleşmeye başlıyor."

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BAĞIMLILIKTAN KURTULANLAR İSTİHDAM EDİLİYOR

Tedavisi bitenleri İŞKUR üzerinden istihdam ettiklerini vurgulayan Şıldak, "Kamu kuruluşlarında çevre temizliği hizmetlerinde bir takım kolay işlerde çalıştırmak suretiyle bunları normalleştirme sürecine daha da yakınlaştırıyoruz. Hem para kazanıyorlar hem çevreleri değişiyor hem itibar kazanıyorlar. İŞKUR'un bu desteği de bizim için gerçekten çok değerli. Daha sonrasında ise bu kişileri ilgi, beceri ve yeteneklerine göre varsa mesleklerini de göz önüne alarak çeşitli kuruluşlarda, sanayi kuruluşlarında, hizmet iş yerlerinde işe girme konusunda destekliyoruz." dedi.

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Projeye başvuranların yüzde 98'inin erkek ve 25 yaş grubunda olduğunu, tedavi süreçleriyle birlikte bağımlılığı bırakanların ailevi durumlarının da düzeldiğini ifade eden Şıldak, "Şu ana kadar projemize 230 vatandaşımız başvurdu. Bunların da 4'ünü kalıcı işlere yerleştirdik. İnşallah kısa süre içerisinde 5 kardeşimizi daha İŞKUR üzerinden işe yerleştireceğiz. Kimi eşiyle boşanma aşamasına gelmişti, kimi ayrı yaşıyordu. Kendi ailesiyle sıkıntıları vardı. Hepsinde bir iyileşme var. Sabırlı olup projeye devam eden, kolay pes etmeyen, iradesini güçlü tutan kişiler başarılı oluyor ve tedavilerinin sonunda da normalleşiyorlar." ifadelerini kullandı.