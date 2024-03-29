Şanlıurfa'da korkunç kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine seyir halinde olan bir otomobil motosiklete çarptı, çarpmanın etkisiyle otomobil başka bir hafif ticari araca çarparak ikiye bölündü. Otomobilin bir parçası yaklaşık 30 metre uzakta elektrik direğine çarparak durdu. Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemede 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Siverek-Şanlıurfa karayolu uzun süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.