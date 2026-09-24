Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞanlıurfa-Siverek karayolundaki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Şanlıurfa-Siverek karayolundaki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa-Siverek karayolundaki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

24.09.2026 - 21:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ŞANLIURFA (İHA)

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Başdeğirmen Mahallesi mevkiinde, Şanlıurfa-Siverek karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (19) yönetimindeki 09 DJ 010 plakalı araç, Siverek istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

İLGİLİ HABER

Kastamonu'da görenleri hayrete düşüren manzara! Toprağa gömülen evin sadece çatısı gözüküyor
Kastamonu'da görenleri hayrete düşüren manzara! Toprağa gömülen evin sadece çatısı gözüküyor

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Saadet Kızıoğlu (52) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Saadet Kızıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER

İki otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı
İki otomobil çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı


Kazayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Çevreyi atıklarla kirleteceklerdi, kamerayı görünce geri topladılar
#Gündem

Çevreyi atıklarla kirleteceklerdi, kamerayı görünce geri topladılar

Çiğdem Yaylası yolunda doğanın beklenmedik sürprizi
#Gündem

Çiğdem Yaylası yolunda doğanın beklenmedik sürprizi

İnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı
#Gündem

İnşaat işçileri ile müteahhit birbirine girdi 8 kişi yaralandı