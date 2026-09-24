Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!
HaberlerGündem Haberleri Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

24.09.2026 - 21:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MUŞ (İHA)

Muş'un yöresel lezzeti büryan, meralarda yetiştirilen küçükbaş hayvanların etlerinin özenle hazırlanıp tandırda pişirilmesiyle sofraları süslüyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Muş'un geniş ovaları ve yüksek kesimlerindeki meralarda yetiştirilen küçükbaş hayvanlardan elde edilen etler, meradan sofralara uzanıyor. Özellikle kuzu eti kullanılarak hazırlanan yöresel lezzet büryan için sabahın erken saatlerinde hazırlıklara başlanıyor. Etler temizlenip hazırlandıktan sonra yakılan tandırda ağır ağır pişiriliyor.

2Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Tandırın sıcaklığı ve pişirme süresi, büryanın lezzetinde önemli rol oynarken, geleneksel yöntemlerle hazırlanan et yumuşaklığı ve kendine has aromasıyla dikkat çekiyor.

3Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Büryanın Muş'un hayvancılık kültürü ve geleneksel mutfağının önemli bir parçası olduğunu söyleyen genç büryan ustası Yusuf Göçmen, kente gelen vatandaşların yöresel lezzetlerden biri olan büryanı tatmasını isteyerek, geleneksel yöntemlerle hazırlanan büryan kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

4Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Göçmen, "Babamla birlikte yaklaşık yaklaşık 16 yıldır Muş'ta büryan işiyle uğraşıyoruz. Bu mesleği severek yapıyorum. Büryan bizim için sadece bir yemek değil, ilimizin geleneklerinden ve mutfak kültüründen bir parça. Büryanın en önemli özelliği kullanılan et ve pişirme şeklidir.

5Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Özellikle kuzu eti kullanıyoruz. Eti hazırladıktan sonra tandırda pişiriyoruz. Tandırın sıcaklığı ve pişirme süresi büryanın lezzetini doğrudan etkiliyor" dedi.

6Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Sabah erken saatlerde hazırlıklara başladıklarını ifade eden Göçmen, "Sabah erken saatlerde hazırlıklara başlıyoruz. Etlerimizi hazırlıyoruz, tandırı yakıyoruz ve ardından büryanımızı pişiriyoruz.

7Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Et tandırda ağır ağır piştiği zaman hem yumuşak oluyor hem de kendine has bir lezzet kazanıyor. Muş'un büryanını farklı yapan şey, bu toprakların hayvancılık kültürü ve yıllardır devam eden geleneksel pişirme yöntemidir. Biz de bu geleneği elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

8Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Besicilerin hayvanlara haftada bir veya iki kez tuz vermesi ile etin lezzetinin daha da arttığını söyleyen Göçmen, "Muş'un yüksek dağlarında, Kurtik'te ve geniş ovalarında yetiştirilen hayvanlara, yetiştiriciler tarafından haftada 1 veya 2 kere tuz verilmesi etin lezzetini artırıyor.

9Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Bu da bizim büryanın aromasını diğer illerde yapılan büryanlardan farklı kılıyor. Biraz da bu işte Metin Usta'nın sırrı var. Muş'a gelen vatandaşlarımızın mutlaka büryanı tatmasını isterim. Çünkü Muş'u tanımak sadece tarihi ve doğal güzelliklerini görmekle olmaz yöresel yemeklerini de tatmak gerekir" ifadelerini kullandı.

10Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Muş'un büryan kültürünü gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyleyen Göçmen, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu süre içerisinde çok sayıda insanımıza büryan ikram ettik.

11Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

Amacımız hem vatandaşımıza güzel bir yemek sunmak hem de Muş'un büryan kültürünü gelecek nesillere aktarmak. Büryan bizim için geçmişten geleceğe kalan bir lezzet. Muş'un adı büryanla daha fazla duyulsun, insanlar buraya geldiklerinde bu lezzeti tatsın istiyoruz" diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi