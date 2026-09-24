Muş'un eşsiz yöresel lezzeti büryanın sırrı açıklandı!

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Bu da bizim büryanın aromasını diğer illerde yapılan büryanlardan farklı kılıyor. Biraz da bu işte Metin Usta'nın sırrı var. Muş'a gelen vatandaşlarımızın mutlaka büryanı tatmasını isterim. Çünkü Muş'u tanımak sadece tarihi ve doğal güzelliklerini görmekle olmaz yöresel yemeklerini de tatmak gerekir" ifadelerini kullandı.