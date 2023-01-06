Sancaktepe'de trafikte yol verme kavgası
Sancaktepe'de taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle çıkan yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
06.01.2023 - 14:59 | | İHA
Olay saat 07.30 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halindeki taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında çıkan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Taksi şoförüyle otomobil sürücüsünün yumruklu kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.