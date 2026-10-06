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GündemTEKNOFEST Şanlıurfa esnafına ilaç oldu! Ciğer ve isot satışları patladı, otellerde yer kalmadı
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TEKNOFEST Şanlıurfa esnafına ilaç oldu! Ciğer ve isot satışları patladı, otellerde yer kalmadı

06.10.2026 - 07:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Şanlıurfa'da birbirinden renkli etkinliklere sahne olan TEKNOFEST Güneydoğu Festivali, esnafın yüzünü güldürdü.

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1TEKNOFEST Şanlıurfa esnafına ilaç oldu! Ciğer ve isot satışları patladı, otellerde yer kalmadı

Şanlıurfa'da 5 gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu Festivali kentte yoğun hareketliliğe neden oldu. Yoğun ilgi gören festival ile esnafın da yüzü güldü. İş yeri sahipleri festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

2TEKNOFEST Şanlıurfa esnafına ilaç oldu! Ciğer ve isot satışları patladı, otellerde yer kalmadı

Ciğer salonu işletmecisi Ömer Çoban, "TEKNOFEST Güneydoğunun Şanlıurfa'da düzenlenmesi bizi gerçekten çok mutlu etti. Esnaf olarak hepimizin yüzü güldü. Sadece bana değil bütün esnafa katkısı oldu. Gerçekten de potansiyelimizin, kapasitemizin çok üzerinde işler yaptık. Bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu etkinliği bize sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda canı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Bu güzelliklerin olmasında rol oynayan her kim varsa Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Öncelikle bu organizasyonu yapan kişilere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar ve valimize teşekkür ederiz" dedi.

3TEKNOFEST Şanlıurfa esnafına ilaç oldu! Ciğer ve isot satışları patladı, otellerde yer kalmadı

TEKNOFEST'in kendilerine çok katkısı olduğunu söyleyen hediyelik eşya satıcısı Ahmet Boztepe, "Bir buçuk milyon insanın TEKNOFEST'e katılması esnaf olarak bize çok faydalı oldu, yüzümüz güldü. Kalabalık ortam oldu, katılım çok oldu. Dışarıdan gelen yabancıların katılımları çok oldu. Tabii Urfa'daki hemşerilerimizin de TEKNOFEST'e yoğun ilgileri vardı. Havalimanı yolunda biraz trafik yoğunluğu oldu, bunu da normal karşılamak lazım. Biraz eleştiri oldu ama bu normaldir. Bir buçuk milyon insanın oraya akın etmesi, kalabalık olması, 3 saat 5 saat trafikte kalmamız, bunlar normal şeyler. Biz çarşı esnafı, butik oteller, restoranlar gayet iyi işler yaptık. Biz yöresel ürünler satıyoruz. En çok puşi ve isota ilgi vardı" diye konuştu.

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