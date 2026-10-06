TEKNOFEST Şanlıurfa esnafına ilaç oldu! Ciğer ve isot satışları patladı, otellerde yer kalmadı

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TEKNOFEST'in kendilerine çok katkısı olduğunu söyleyen hediyelik eşya satıcısı Ahmet Boztepe, "Bir buçuk milyon insanın TEKNOFEST'e katılması esnaf olarak bize çok faydalı oldu, yüzümüz güldü. Kalabalık ortam oldu, katılım çok oldu. Dışarıdan gelen yabancıların katılımları çok oldu. Tabii Urfa'daki hemşerilerimizin de TEKNOFEST'e yoğun ilgileri vardı. Havalimanı yolunda biraz trafik yoğunluğu oldu, bunu da normal karşılamak lazım. Biraz eleştiri oldu ama bu normaldir. Bir buçuk milyon insanın oraya akın etmesi, kalabalık olması, 3 saat 5 saat trafikte kalmamız, bunlar normal şeyler. Biz çarşı esnafı, butik oteller, restoranlar gayet iyi işler yaptık. Biz yöresel ürünler satıyoruz. En çok puşi ve isota ilgi vardı" diye konuştu.