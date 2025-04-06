Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan gençlere müjde: Geniş bir yelpazede destek sunacak

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda, gençlerimizin üretkenliğini destekleyecek yeni bir adım daha atıyoruz.

Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge’den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile Millî Teknoloji Kulüpler Birliği

platformunu kuruyoruz.

Bu platform sayesinde, öğrenci kulüpleri; daha güçlü projeler geliştirecek, etkinlikler düzenleyecek, ilham veren işlere imza atacak.

Türkiye’yi bilim ve teknolojiyle büyütmeye devam ediyoruz!