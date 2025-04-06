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GündemSanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan gençlere müjde: Geniş bir yelpazede destek sunacak
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan gençlere müjde: Geniş bir yelpazede destek sunacak

06.04.2025 - 14:26Güncellenme Tarihi:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan gençlere müjde: Geniş bir yelpazede destek sunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığın gençlere destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile birlikte Milli Teknoloji Kulüpler Birliği platformunu kuracağını duyurdu.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzda, gençlerimizin üretkenliğini destekleyecek yeni bir adım daha atıyoruz.
Üniversitelerimizdeki teknoloji kulüplerini güçlendirmek, yenilikçi fikirlerin önünü açmak ve gençlerimize Ar-Ge’den girişimciliğe uzanan geniş bir yelpazede destek sunmak amacıyla TÜBİTAK ile Millî Teknoloji Kulüpler Birliği

platformunu kuruyoruz.
Bu platform sayesinde, öğrenci kulüpleri; daha güçlü projeler geliştirecek, etkinlikler düzenleyecek, ilham veren işlere imza atacak.

Türkiye’yi bilim ve teknolojiyle büyütmeye devam ediyoruz!

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