Samsun'da polis memuru intihar etmek isteyen genci ikna etti

Olay, Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Atık (28) isimli genç 112 ihbar hattını arayarak Çetinkaya Köprüsü'nden anlayacağını söyleyerek kendini ihbar etti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü müzakere ekibi şahsı ikna ederek çıktığı yerden indirdi. İkna edilen genç kriz geçirerek bayıldı. Bayılan genci polis ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek, sevk edildiği Bafra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gencin maddi sıkıntılar yüzünden köprüye çıktığı öğrenildi.