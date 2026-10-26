Samsun'da devlet dairesinde iş vaadiyle kandıran sanığa hapis şoku!

Samsun’da üniversite mezunu bir kadını devlet dairesinde işe yerleştirme vaadiyle kandırarak 50 bin lirasını aldığı iddia edilen şahıs, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dolandırıcılık davasında M.A.adlı kadın, Ş.T.’den şikayetçi oldu. İddialara göre Ş.T.T, üniversite mezunu kadını devlet dairesinde işe yerleştirebileceğini söyleyerek kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıttı. Ayrıca milletvekillerini ve emniyet müdürlerini tanıdığını öne süren sanık, bu bağlantılarını kullanarak kadını işe yerleştirebileceği yönünde güven oluşturdu.

İşe girme umuduyla sanığa inanan kadın, kendisinden istenen 50 bin lirayı verdi. Ancak işe yerleştirme vaadi nedeniyle para alan sanık hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılama sonucunda Ş.T. dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.