Samsun'da belediyeden ihtiyaç sahiplerine kırmızı et desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal inceleme ekiplerinin ev ziyaretleriyle tespit ettiği aileleri Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında da yalnız bırakmıyor. Bir yandan hazırlanan gıda kolileri ailelere teslim edilirken bir yandan da belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kırmızı et yardımında bulunuluyor. Kasapta özenle hazırlanan et paketleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Enes Melih Aktürk, “Her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizden ALO 153 Kent Yönetim Merkezi aracılığıyla başvuruda bulunan tüm vatandaşlarımızın başvurularını hakkaniyet çerçevesinde ve sosyal belediyecilik anlayışıyla değerlendiriyoruz. Belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Her yıl ailelere gıda kolilerini teslim ediyoruz. Bunun yanında belirlenen ailelere bu yıl kırmızı et desteği de veriyoruz. Kasaptan aldığımız et paketlerini ekiplerimiz belirlenen adreslere ulaştırıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı