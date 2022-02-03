Samsun'da Atatürk Anıtı'na çirkin saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabah erken saatlerde lüks bir cipin anıt alanına girdiği görülüyor. 2 şüphelinin halatı anıta bağlayıp ciple çekmeye çalıştığı, halatın kopmasının ardından parktan ciple kaçarak uzaklaştıkları görüntülerde yer aldı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “3 Şubat günü saat 8.15 sıralarında İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Onur Anıtı’na urgan (ip) asmak suretiyle menfur saldırı gerçekleştiren iki kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen titiz çalışmayla kısa sürede yakalanmış ve sorgulamalarına başlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele yolunda ilk adımı attığı Samsun'un simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı’na (Onur Anıtı) yapılan ve asla kabul edemeyeceğimiz bu saygısız menfur saldırının aydınlatılmasına yönelik adli ve idari süreç Valiliğimizce yakinen takip edilecektir” dedi.

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadele yolunda ilk adımı attığı şehrimizin simgesi haline gelmiş olan Atatürk Anıtı'na (Onur Anıtı) yapılan bu saygısızlığı asla kabul etmiyoruz" denildi.

Olayı duyarak anıta gelen Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli ise “Gerçekten çok üzgünüz. Duyar duymaz buraya geldim. Bunu şiddetle kınıyoruz. Bu anıt Samsun halkının Atatürk’e bir borcudur. Gerçekten Samsun’un onuru bir anıttır. Büyük yarışmalar yapılmış gelmiş kurulmuş bu anıta bugün bir saldırı oldu” ifadelerini kullandı.