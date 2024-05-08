TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Küba’ya gitti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş’u Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Küba-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yury Valdes Balbin ile diğer ilgililer karşıladı.

PARTİLERİNİ TEMSİL EDİYORLAR

Kurtulmuş’a ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Havana’ya eşlik etti.