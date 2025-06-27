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GündemSakarya'da şehrin göbeğinde 'pes' dedirten görüntü! Saniye saniye kaydedildi, hiçbir uyarıya kulak asmadı
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Sakarya'da şehrin göbeğinde 'pes' dedirten görüntü! Saniye saniye kaydedildi, hiçbir uyarıya kulak asmadı

27.06.2025 - 09:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Sakarya'da Maliye Caddesi üzerinde kaydedilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Kural ihlali yapan sürücü uyarıları dikkate almazken, kamyonet kasasında bulunan kişiler için hiçbir güvenlik önlemi alınmadığı dikkat çekti.

Sakarya'da kaydedilen bir trafik ihlali pes dedirtti. Ters şeride girerek ilerleyen ve diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeyen kamyonet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Üstelik kamyonetin açık kasasında bulunan iki kişi, ihlalin boyutunu daha da arttırdı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet Maliye Caddesi üzerinde ters şeride girdi.

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KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Serdivan istikametinde ilerleyen ve virajı ters yönde dönerek, kavşağa geldiğinde dahi doğru şeride geçmeyen kamyonet sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.

Kamyonet şoförünün, diğer sürücülerin uyarılarına da aldırış etmeden tehlikeli yolculuğa devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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HİÇBİR GÜVENLİK ÖNLEMİ YOK!

Öte yandan, ters şeride giren kamyonet sürücüsünün kural tanımazlığının yanı sıra, aracın açık kasasında hiçbir güvenlik önlemi olmadan yolculuk eden iki kişi de dikkat çekti.

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