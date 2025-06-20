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GündemSakarya'da korkunç kaza: Çöp atmaya giderken aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti! O anlar kamerada
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Sakarya'da korkunç kaza: Çöp atmaya giderken aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti! O anlar kamerada

20.06.2025 - 10:12Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde çöp atmaya giden kadın, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada sürücü kayıplara karıştı.

Kaza, Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi kafeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir kafede çalışan Selime Şinas (50), çöp atmak için dışarı çıktı.

Sakaryada korkunç kaza: Çöp atmaya giderken aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti O anlar kamerada

Cadde üzerinde bulunan konteynerin olduğu yöne doğru yürüyen kadına, sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Sakaryada korkunç kaza: Çöp atmaya giderken aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti O anlar kamerada

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakaryada korkunç kaza: Çöp atmaya giderken aracın altında kalan kadın hayatını kaybetti O anlar kamerada

Polis ekipleri, olay ile ilgili inceleme başlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin Selime Şinas'a çarptığı ve sonrasında bölgeden hızla uzaklaştığı yer alıyor.

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