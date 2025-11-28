Sakarya'da iki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
28.11.2025 - 17:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaynarca-Karasu yolu Küçükkaynarca mevkisinde meydana gelen kazada, H.T. idaresindeki 16 NA 799 plakalı otomobil ile T.A. hakimiyetindeki 54 TR 0168 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçtan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

