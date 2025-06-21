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GündemSakarya'da faciaya ramak kala! Yolcü otobüsü TIR'a çarptı: 12 kişi yaralandı
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Sakarya'da faciaya ramak kala! Yolcü otobüsü TIR'a çarptı: 12 kişi yaralandı

21.06.2025 - 08:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya'da faciaya ramak kala! Yolcü otobüsü TIR'a çarptı: 12 kişi yaralandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır toplamda 12 kişi yaralandı.

Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, İstanbul’dan Denizli’ye giden ve 40 yolcusu bulunan A.T. idaresindeki 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, 16 AOB 34 dorse plakalı gıda yüklü tıra çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 500 metre gidebilen otobüs, akaryakıt istasyonunun önünde durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakaryada faciaya ramak kala Yolcü otobüsü TIRa çarptı: 12 kişi yaralandı

Meydana gelen kazada, sürücü A.T., yedek şoför Ö.A. ve muavin H.G. ile yolcular R.Y., S.B., R.M., M.G., S.A., Ş.E., C.U.E., V.K. ve N.A. isimli 12 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sakarya'da faciaya ramak kala! Yolcü otobüsü TIR'a çarptı: 12 kişi yaralandı