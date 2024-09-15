Sakarya'da fabrikada patlama! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında, yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kent merkezi, ilçe ve çevre illerden ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlama sonucu yaralı durumuna dair bilgi paylaşan Sağlık Bakanlığı, 2’si ağır olmak üzere 21 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların tedavisinin hastanelerde devam ettiği öğrenildi.

MAHSUR KALAN İŞÇİ KURTARILDI

Bu arada patlamanın meydana geldiği silo alanında mahsur kalan bir işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiye ambulansta müdahale edilerek hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin fabrikadaki yangına müdahalesi sürüyor. Bu arada olay yerinden yükselen dumanlar ilçenin farklı noktalarından görüldü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fabrikada meydana gelen patlamanın ardından soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya hesabı X'ten duyurdu.

Bakan Tunç, "Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sakarya 'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

YARALI SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ile birlikte Hendek Devlet Hastanesi'nde patlamada yaralananları ziyaret etti. Hastane önünde açıklamalarda bulunan Özçevik, yaralı sayısının arttığını belirterek, "Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı. Rakam biraz yükseldi. Yaralılardan 5'i taburcu edildi. Yaralılardan 3 tanesi itfaiye eri. Taburcu edilenlerden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2 tanesi entübe. Biri daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğu nedeniyle İstanbul'a sevk edildi. İstanbul'a nakledilen hastamızın durumu kritik. Bir tanesi de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip ediliyor. Hastalarımız ağırlıklı olarak yanık vakaları. Diğer üç hastamızda Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olmayacak şekilde yoğun bakımda tedavi edilmekte. Yaralılardan bir tanesi 12 yaşında bir çocuk. Babasıyla iş yerine gelip patlama esnasında orada olduğu için yaralı olduğunu tespit ettik. Genel durumu iyi. İstanbul'a giden hastamız operasyona alınacak durumu kritik" diye konuştu.

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Vali Karadeniz'de yangına müdahale ile ilgili bilgiler vererek, "Silonun içinde devam eden bir ısı var. Isı enerjisinin bir risk oluşturmasından dolayı tedbir alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Isı düşürülünceye kadar orada devam eden bir risk var. Soğutma çalışmasıyla ısı düşürüldükten sonra risk bitmiş diyebileceğiz" dedi.

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"ÖYLE BİR PATLADI Kİ ÜSTÜMÜZDE KIYAFET KALMADI, AYAKKABILARIMIZ UÇTU"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a fabrikada yaşananları anlatan yaralı işçi Zafer Emanet, "Patladıktan sonra bir şeyler yıkıldı. Altında kaldım, sonra çıktım. Benim bulunduğum bölümde toplam 20 kişiden fazla vardı. Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu. Ben çalışıyordum, işimi yapıyordum. 4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu. Biz çıkamadık içeriden. Belli bir süre mahsur kaldık" dedi.Duygu dolu anlar yaşayan Zafer Emanet'in annesi ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a sarılarak gözyaşı döktü. Başkan Alemdar, yaralı yakınlarını hastane önünde teskin etti.