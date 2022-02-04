Sahte dolar operasyonu! ATM'yi dolandırdılar

İstanbul’da sahte dolarları banka yoluyla piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere İstanbul merkezli 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el kondu. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İki özel bankanın Behçelievler'deki ATM'lerine sahte Dolar yükleyerek bunların banka müşterileri adına açılan hesaplara aktarıp oradan TL cinsi ile çektikleri ihbarları yapıldı. Bunun üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü görevlileri, ATM'lerden toplamda 100 bin dolar haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.