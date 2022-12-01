Sahte doktorun foyasını kıskançlık ortaya çıkardı! Ayşe Özkiraz'ın astsubay sevgilisi ifadesinde her şeyi anlattı

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz’ın tutuklanmasının ardından olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Özkiraz'ın yalanlar üzerine kurulu hayatında Madam Matruşka unvanıyla bugüne kadar kandırdığı isimler bir bir konuşmaya başladı.

SEVGİLİSİNİN İFADESİNE KANAL D ULAŞTI

Ayşe Özkiraz'ın astsubay sevgilisi ifadesinde tüm bilinmeyenleri anlattı. Kanal D Haber astsubay sevgilinin merak edilen ifadesine ulaştı. İkili genelde hastanenin kantininde buluşuyordu. Ayşe Özkiraz'ın üstünde beyaz doktor önlüğü oluyordu. Sevgilisinin aklının ucundan şüphelenmek bile geçmedi.

Ayşe Özkiraz'ın sevgilisi Cemil Tekin, ifadesinde şu şekilde konuştu:

"Bir gün rahatsızlandım. Ayşem'i aradım. Beni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne çağırdı. Doktor önlüğü ve steteskopla karşıladı. Kendisini muayene için randevu alırken kadın doğum asistanı olarak tanıttı..."

Sevgilisi bu durumdan şüphelendi ancak geçiştirdi. Ayşe Özkiraz'ın erkek arkadaşı 15 gün boyunca kulak burun servisinde yattı... Sahte doktor bir an olsun yanından ayrılmadı. Bir doktor gibi ilgileniyordu. Çevresindeki herkes ona hocam diye hitap ediyordu. Sahte doktor sevgilisini bu kez de mezun oluyorum diyerek okula çağırdı.

Ayşe Özkiraz'ın astsubay sevgilisi sözlerine şu şekilde devam etti: "Çapa Tıp Fakültesi mezuniyet eğlencesiydi... Ancak daha önceden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğunu söylemişti. Durumdan şüphelendim. Hiç arkadaşın yok mu dedim. O da daha fazla şüphelenmemem için partide diğer öğrencilerle fotoğraf çektirdi... Sonra da sahte doktor Çerkezköy'e taşındı. Devlet hastanesi çocuk cerrahi bölümünde staj yaptığını söyledi."

Tüm bütün bunlar yaşanırken astsubay sevgiliye sosyal medyadan biri ulaştı. O kişi Ayşe Özkiraz'in diğer sevgilisiydi. Doktor Olmadiğını kandırdığını söyledi. Yani bütün yalanı aldatılan sevgili ortaya çıkardı.

"Ayşe Özkiraz'ın astsubay sevgilisi, "Ben önce inanmadım. Bana gönderdiği fotoğraflardan ev adresini buldum. Orada da annesinin ev hanımı babasının ise kamyon şoförü olduğunu öğrendim. Hemen Özkiraz'ı aradım. Evinin orada buluştuk. Yalan söylediğini itiraf etti."