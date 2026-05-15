Sağanak Andırın'da dereleri taşırdı, tarım arazileri su altında kaldı

Andırın'da gece saatlerinde başlayan sağanak, aralıksız devam edince dereler taştı. Özellikle Akçakoyunlu, Darıovası ve Yeşilova bölgelerinde sel oluştu, yüzlerce dönüm tarım arazileri su altında kaldı.

Ulaşımda da aksamalar yaşandı. Asfaltı söken sel suları yollarda çökme ve derin yarıklara neden oldu, bazı mahallelerin birbirleri ile bağlantısı tamamen kesildi. Sağanağın yanı sıra zaman zaman fırtına da bölgede etkili oldu.

Fırtına ve sel nedeniyle Kızık Mahallesi'ndeki Mustafa Şahin'in evi ve ahırı zarar gördü. Diğer yandan bölgeye sevk edilen belediye ve iş makineleri, kapanan yolları açmak ve su tahliyesi yapmak için çalışma başlattı.