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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi!

Son dakika haberi... Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Seccad Yeşil yakalandığı belirtildi.

09.02.2022 - 13:47 | | DHA
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi!

Yeşil'in gizlendiği butik otelde, İstanbul'dan giden organize suçlarla mücadele şubesi polislerini fark edince kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yere yatırılarak gözaltına alınan Seccad Yeşil'in İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldığı kaydedildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Bakırköy Adliyesi'ne götürülen 16 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi

Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 şüphelinin ise karantinaya alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Kadir Yasak, Ali Yasak, Abdulkadir Kara, Burak Otcuoğlu, Fatih Okan Kodak, Gökhan Karakan, Kerem Öztürk ve Uğur Can Bilge suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan delillerin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklandı. Diğer 8 şüpheli ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmesi

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