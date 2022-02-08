Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Olaydan 15 gün önce görüşmüşler

Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmiş, 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif olması nedeniyle hastanede karantinaya alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K., Ali Y., Burak O., Fatih K., Gökhan K., Kadir Y., Kerem Ö. ve Uğur Can B., kamera izleme ve görüntü inceleme tutanağı içeriği, telefon inceleme tutanağı içeriği, baz sinyal bilgilerine ilişkin yapılan tespitler, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması değerlendirilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan A., İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet Sedat S. ve Rasim Türker K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

OLAYDAN 15 GÜN ÖNCE BİR KONUŞMA OLMUŞ

Kadir Yasak verdiği ifadede; "Ben olaydan 15 gün kadar önce Yeşilköy'de bir restorana Seccad Yeşil ile gittiğimde, Gökhan isimli bir şahıs oturuyordu yanına gidip oturduk. Suphi Malgaz da bir süre sonra mekana geldi. Ondan hemen sona Rober G. onun peşinden de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve 3-4 tane koruması geldi. Onlar Şafak'a 'Şafak Abi' diye sesleniyorlardı. Korumaların ve Şafak'ın bellerinde kabarıklıklar vardı. Bellerinde silah olduğu çok belliydi. Suphi hariç herkes mekana agresif bir sekilde girdiler. Sonrasında herkes masaya oturdu. Ben Suphi'ye 'Bunlar kim?' diye sorduğumda Suphi bana cevap vermedi.

'SEN BENİ TANIMIYOR MUSUN?'

Şafak oradan "Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, internet ya da haberlerden beni tanımıyor musun benim adım Şafak Mahmutyazıcıoğlu" diyerek konuşmasına devam etti. Bana "Kadir Yasak kim" diye sordu. Ben de ben olduğumu söyledim. Bana "bir daha Suphi Malgaz' ı rahatsız etmeyeceksin ve aramayacaksın, eğer bir daha ararsan senin için kötü olur" dedi, küfür etti. Ben de ona "benimle düzgün konuşmasını ve sakin olmasını" söyledim. Ayrıca Suphi ve Seccad dışındaki masada bulunan şahısları ilk defa orada gördüm. Suphi' ye "Bu arkadaşlar benimle neden küfürlü konuşuyor? Ben seni ne maksatla aradım ki sen bu şahısları yanında getirdin? Kim bunlar ben tanımıyorum" dedim. Suphi de bana "Sen benim 3-4 yıllık kiracımsın. Biz seninle abi kardeş gibiyiz, onlar beni yanlış anladılar, Şafak ve Rober' e söylememe rağmen benimle birlikte gelmek istediler.

Ben Suphi' ye bunları sorduktan sonra Şafak da bana "Ben sana hesap mı vereceğim nereye gelip gelmeyeceğim konusunda" dedi. Ben de ona "Sakin ol ben sizin buraya neden geldiğinizi anlamadım ben hayatımda ilk defa sizi görüyorum. Ben Suphi abiyi burada tek başıma bekliyordum. Yemek yiyecektik biz burada" dedim.

'KİMSE BİZDEN PARA TALEP EDEMEZ'

O sırada Rober le Gökhan birbirlerine selam verdi. Suphi ile Gökhan'ın arasında bir alacak-verecek meselesi varmış. Ben konuşmada geçen meblağların ne ile ilgili olduğunu ve konuyu bilmiyordum. Sonrasında Rober ortaya bir şekilde Suphi'ye 65.000 TL Gökhan' a vermesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Şafak araya girerek "kimse bizsen para talep edemez" diyerek sesini yükseltti. "kim böyle bir şeye niyetlenirse, başına bela alır" dedi. Rober de Şafak' in omuzuna dokunarak "Şafak sakin ol ortada büyük bir mesele yok" dedi.

Bunun üzerine ben de "Benlik de bir mesele yok, ben bu konunun alacak verecek konusu olduğunu bilmiyordum, eğer bilseydim buraya gelmezdim, Suphi Malgaz'ı da aramazdım" dedim. Sonrasında bu muhabbet üzerine Şafak, Suphi, Rober ve korumalar masadan kalkarak mekandan ayrıldılar. Onlar gittikten sonra Gökhan bana çok korktuğunu ve masada konuşulan 65.000 TL' yi istemediğini, bu para benim hakkım ama bunlar benim peşimi bırakmazlar, o yüzden bu parayı istemiyorum dedi 3-4 dakika sonra o da masadan kalkarak gitti.

Gökhan gittikten sonra ben Seccad' a 'Bu muhabbet neydi bu alacak verecek meselesinde biz neden arada kaldık dedim. Seccad da bana telefonla konuşurken, 'Sen konuşulanları duydun, bana da sadece daire satışı dediler. Bu konuyu kapatalım gitsin, bir daha da dillendirmeyelim dedi. Benim bu daire satışı ile bildiklerim bundan ibarettir" dedi.

Olayda silahı kullandığı öğrenilen ve asıl fail olan şüpheli Kadir Yasak'ın verdiği ifadenin devamında; "Şafak Mahmutyazıcıoğlu, o konuşmadan sonra benim arkamdan küfürlü konuşmuş. Olay günü de Yeşilköy'de onu balıkçıda görünce yanına gittim.

"Şafak abi iki dakika görüşebilir miyiz dedim" o da bana 'Geç arka masaya otur' dedi. 1 buçuk 2 dakika sonra yanıma gelip karşıma oturdu. Arkadaşlarımın bahsettiği şeyleri söyleyip söylemediğini sordum. Bana 'Benim mekanımda bana hesap mı soruyorsun' dedi. 'Ben seni ikinci kez görüyorum neden arkamdan küfür ediyorsun' dedim. O sırada abim mekana geldi masaya oturdu" dedi.

"KÜFÜR ETTİ DAYANAMADIM"

İfadesinin devamında; "Şafak bana hesap mı vereceğim diyerek küfür etti. Abim, Şafak'ı ilk defa o zaman gördü. Abim gelince Şafak'a 'Sakin ol' dedim. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na da 'Benimle düzgün konuş' dedim. O da bana 'Nasıl konuşacağımı sana soracak değilim' diyerek, küfür etti. Sonra ben silah çektim Şafak silahı görüp üzerime gelmek istedi.

'ELİNİ BELİNE ATTI'

Abim araya girerek 'Sakin olun' dedi. Herkes ayağa kalktı masada bir itiş kalkış oldu. O esnada ikisi masanın biraz aşağısına doğru kaydılar. Ben abim ve onun olduğu yere doğru hedef gözetmeksizin bir ya da iki el ateş ettim. Sonrasında koruması sol tarafta ayrı bir masada oturuyordu. 'Ne oluyor lan' dedi elini beline attı.

'YAPMA ADAM VURULDU'

Onun olduğu bölgeye yer hizasında bir el ateş ettim. Şafak o sırada yere düştü abim bana 'Yapma adam vuruldu' dedi ve Şafak'ı geri doğru çekmeye çalıştı.

O sırada abim çıktı ben de arkasından çıktım. Şafak yerdeyken elini silahıma atarak küfür etti almaya çalıştı. Bunun üzerine elini çekmesi ve susması için yere doğru bir el daha ateş ettim. Sonrasında da mekanı terk ettim" dedi. (Sabah)