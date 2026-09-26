Dünyanın en büyüğü Nevşehir'de üretildi! Tamamen yerli ve milli, yurt dışına gönderilecek

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Firmanın Üretim Müdürü Halil Doğan Gümüş de açıklamasında yerli üretim yakıt tanklarının pilotlar ve uçuş güvenliği için avantajlar sunduğunu söyledi. Gümüş "Yakıt tankları sürekli takıp çıkartılır ve her gün yeniden doldurulur. Ürettiğimiz yakıt tanklarının bağlantı noktalarındaki takma çıkarma işlemi pilotlar için oldukça kolaydır. Bu noktaları emniyetli ve daha geniş alanlarda tutarak, pilotlar için uçuş sırasında zaman kaybını engellemekte, inovatif yaklaşımla ürettik. Bölgemizde bir firmamız bir haftadır yerli yakıt tanklarını kullanıyor ve geri dönüşler sevindirici" dedi.