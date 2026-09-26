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Dünyanın en büyüğü Nevşehir'de üretildi! Tamamen yerli ve milli, yurt dışına gönderilecek

26.09.2026 - 08:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dünyanın en büyük balon yakıt tankını üretti. Sıcak hava balonlarında kullanılan yakıt tankları Kapadokya bölgesinde yerli ve milli imkanlar ile üretilmeye başladı.

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1Dünyanın en büyüğü Nevşehir'de üretildi! Tamamen yerli ve milli, yurt dışına gönderilecek

2019 yılında sıcak hava balon üretimine başlayan bir firma, sıcak hava balonlarında kullanılan dünyanın en büyük yakıt tankını üretti. Sıcak hava balonunu oluşturan kubbe, sepet ve ateşleyicileri üreterek yüzde 80 oranında yerli balonu üreten firma, yakıt tankını da üretemeye başlayarak balonların yüzde 100 yerli hale gelmesini sağladı.

2Dünyanın en büyüğü Nevşehir'de üretildi! Tamamen yerli ve milli, yurt dışına gönderilecek

Sıcak hava balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı yer olan Kapadokya başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı noktalarında gökyüzünü süsleyen sıcak hava balonlarını üreten firma üretilen balonları yurt dışına da ihraç ediyor. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, firmanın üretim tesisinde gazetecilerle bir araya gelerek yerli ve milli yakıt tankını tanıttı. Aydoğan, "T-99 yakıt tankımızın özelliği dünyada balonlar için kullanılan en hacimli olmasıdır. Kendi tasarımımızla yaklaşık 45 kilogram yani 99 litrelik hacme sahip.

3Dünyanın en büyüğü Nevşehir'de üretildi! Tamamen yerli ve milli, yurt dışına gönderilecek

Özellikle yolcu uçuşlarının yoğun olduğu Türkiye, Tanzanya, Mısır ve Meksika'da büyük yakıt tankları tercih edilmektedir. Ülkemizde bunun dubleks paslanmaz çelikle üretmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Uluslararası Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine göre uluslararası dolaşım kapsamında AB onaylı sertifikasyon süreci tamamlanmış oldu. Yakıt tanklarımız artık tüm dünyada kullanıma hazır hale gelmiştir. Balonu bir araya getiren tüm parçaların yerli ve milli üretimle ülkemizde kullanmanın ve ihraç etmenin gururunu yaşamaktayız" diye konuştu.

4Dünyanın en büyüğü Nevşehir'de üretildi! Tamamen yerli ve milli, yurt dışına gönderilecek

Firmanın Üretim Müdürü Halil Doğan Gümüş de açıklamasında yerli üretim yakıt tanklarının pilotlar ve uçuş güvenliği için avantajlar sunduğunu söyledi. Gümüş "Yakıt tankları sürekli takıp çıkartılır ve her gün yeniden doldurulur. Ürettiğimiz yakıt tanklarının bağlantı noktalarındaki takma çıkarma işlemi pilotlar için oldukça kolaydır. Bu noktaları emniyetli ve daha geniş alanlarda tutarak, pilotlar için uçuş sırasında zaman kaybını engellemekte, inovatif yaklaşımla ürettik. Bölgemizde bir firmamız bir haftadır yerli yakıt tanklarını kullanıyor ve geri dönüşler sevindirici" dedi.

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