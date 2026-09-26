Doğadan toplanıyor, şifa olarak satılacak! 7,5 milyon TL'lik proje katma değer sağlayacak
Kırşehir'de hazırlanan projeyle kentte ve çevresinde yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerden gelir elde edilecek. KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 7,5 milyon liralık destek sağlandı. Projeyle katma değeri daha yüksek ürünlerin satışı ve pazarlanması mümkün olacak.
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KAEÜ tarafından tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve markalaşması amacıyla hazırlanan "KOP ile Tıbbi Aromatik Bitkiler İşleniyor ve Markalaştırılıyor Projesi"ne KOP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 7,5 milyon liralık destek sağlandı.
KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AA muhabirine, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma odaklı çalışan bir üniversite olduklarını söyledi. Projenin KOP Bölge Kalkınma İdaresince kabul edildiğini ve çalışmaların başladığını belirten Karahocagil, projeyle sadece tıbbi aromatik bitki yetiştirmenin hedeflenmediğine, aynı zamanda bitkilerin işlenmesi ve markalaşması için de bir tesis kurulacağına dikkati çekti.
Karahocagil, projeyle katma değeri daha yüksek ürünlerin satışı ve pazarlanmasının da mümkün olacağını dile getirdi.Tesisin, bölgesel kalkınma ve Kırşehir açısından önemli olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Biz sadece üniversitemizin tıbbi aromatik bitkilerini değil, çevre illerin yetiştirdiği bitkileri de işleyebilecek, onlara da katkı sağlayacak bir tesis oluşturuyoruz. Bizim dışımızdaki yetiştiricilerin de ürünlerini işleyerek tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. İleride başka tesisler kurmak gibi planlarımız var. İnşallah tıbbi aromatik bitki alanında Kırşehir'de yetiştiricilik gelişecek ve yaygınlaşacaktır." diye konuştu.
Proje yürütücülerinden Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Emine Bilginoğlu da çalışmalarla literatüre ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamanın yanı sıra daha geniş alanlarda ekim yapmayı hedeflediklerini söyledi. Projenin kabulüyle ünitelerde bitkisel ürünleri çeşitli formlarda işleyip çiftçilere ve girişimcilere katma değerli, yenilikçi ürünler sunmayı istediklerini anlatan Bilginoğlu, şunları kaydetti:
"İç Anadolu'nun ekolojik şartlarına uyum sağlamış tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği konusunda çiftçilerimize destek vereceğiz. Ürettikleri ürünleri üniversitemiz bünyesinde işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürmesini sağlayacağız. Tıbbi ve aromatik bitki bahçemizde yaklaşık 65 farklı bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerden Kırşehir ve bölge iklim şartlarına uyum sağlayan kekik, ada çayı, lavanta, dağ çayı, aynısefa, kantaron, ekinezya, melisa, kimyon, çörekotu, tıbbi nane, biberiye gibi bitkilerin üretimini sürdürüyoruz. İlerleyen yıllarda bitkisel üretim alanımızı genişleterek bitki çeşitlerimizi de arttırmayı planlamaktayız."