Doğadan toplanıyor, şifa olarak satılacak! 7,5 milyon TL'lik proje katma değer sağlayacak

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Karahocagil, projeyle katma değeri daha yüksek ürünlerin satışı ve pazarlanmasının da mümkün olacağını dile getirdi.Tesisin, bölgesel kalkınma ve Kırşehir açısından önemli olduğunu vurgulayan Karahocagil, "Biz sadece üniversitemizin tıbbi aromatik bitkilerini değil, çevre illerin yetiştirdiği bitkileri de işleyebilecek, onlara da katkı sağlayacak bir tesis oluşturuyoruz. Bizim dışımızdaki yetiştiricilerin de ürünlerini işleyerek tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. İleride başka tesisler kurmak gibi planlarımız var. İnşallah tıbbi aromatik bitki alanında Kırşehir'de yetiştiricilik gelişecek ve yaygınlaşacaktır." diye konuştu.