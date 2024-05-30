Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" ifadesi gündeme bomba gibi düştü. Açıklamaların ardından gözler Kohen ailesine çevrildi. Peki, Sadok Kohen kimdir? Arzu Kohen’in eşi Sadok Kohen babası kimdir, Kohen ailesi nereli?

Azra Kohen'in eşi kimdir?

Fi, Çi, Pi üçlemesinin yazarı Kohen 1979 yılında İzmir'de doğdu. Yazarın ilk eseri Fi Akilah oldu, devamında Çi ve Pi Akilah kitaplarıyla üçleme tamamlandı. Bunun yanı sıra, 2017'de Aeden ve 2019'da Gör Beni adlı kitapları kaleme aldı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ekonomi alanında eğitim almak üzere Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'ne gitti.

Azra Kohen, 2001 yılında Sadok Kohen ile evlendi. 2019'da ise İngiltere'deki Writtle Üniversitesi'nde Onarıcı Tarım üzerine eğitim aldı. Hem İngilizce hem de İtalyanca dillerini iyi derecede bilmektedir. Fi kitabı, diziye uyarlandıktan sonra Gör Beni ve Dinle Beni gibi eserleri kaleme aldı.

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2001 yılında Sadok Kohen ile hayatını birleştirdi ve 2009 yılında 1 erkek çocukları oldu.

Sadok Kohen kimdir?

Azra Kohen'in eşi Sadok Kohen, PhilosopherKing'in kurucu ortağı ve CEO'sudur. Microsoft'ta yazılım mühendisi olarak çalıştıktan sonra girişimcilik yoluna girdi ve bir dizi başarılı girişimde bulundu. Bu girişimler arasında uluslararası telekomünikasyon şirketi Intelicom tarafından satın alınan bir Voip startup'ı, Türkiye'nin en büyük online poker girişimi haline gelen oyunsalonu.com ve dünyanın ilk sosyal bahis girişimi tuttur.com bulunmaktadır. Ayrıca, bwin.com'da inovasyon sorumlusu olarak görev aldı ve birçok melek yatırım gerçekleştirdi. Şu anda WynnBET markası altında Amerika Birleşik Devletleri'nde dijital strateji geliştiriyor ve kişisel blogunda da yazılarını paylaşıyor.

Sadok Kohen babası Sami Kohen kimdir, Yahudi mi?

Sadok Kohen’ in babası Sami Kohen ’dir. Sami Kohen 1928 yılında İstanbul’da Doğmuştur ve 94 yaşındadır. Sami Kohen ’in babası yani Sadok Kohen’in Büyükbabası gazetecilik yapmış Albert Kohen ’dir. 1949 senesinde St. Benoit’dan mezun olmuştur. Bir yıl sonra ise İstanbul Üniversitesi’nin yeni açılan Gazetecilik Fakültesi Enstitüsü’ne girmiş ve mezun olmuştur. Sadok Kohen Yahudi mi? Kohen Ailesin soyundan gelen aslen Yahudi kökenli ve Türk vatandaşı olduğu bilinmektedir.

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