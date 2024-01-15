Rusya kendi filosunun en önemli uçağını yanlışlıkla vurdu! Çarpıcı iddia

2022 yazında karşı taarruza geçen Ukrayna ordusu, Rus işgali altındaki birçok şehri geri alırken sabotaj saldırılarının adresi ise Kırım Yarımadası oldu. Vladimir Putin tarafından dokuz yıl önce el konulan Kırım'ı geri almayı hedefleyen Ukraynalılar, bölgeye defalarca havadan ve denizden saldırıda bulundu. Nisan 2022'de Ukrayna ordusu Rusların Karadeniz'deki en büyük gücü olan "Moskova" gemisini Neptün füzeleriyle batırdı. Bu tarihten itibaren Rus ordusu Kırım'a yönelik denizden saldırılara daha açık hale geldi. Ekim 2022'de ilk kez Kerç Köprüsü'nü havaya uçuran Ukrayna ordusu ilerleyen aylarda benzer bombardımanlarını sürdürdü.

İNGİLİZ FÜZELERİ KIRIM'DA

Milliyet'in haberine göre; Temmuz 2023'de bir kez daha Kerç Köprüsü'nü hedef alan Kiev yönetimi, "Sea Baby" adı verdikleri insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Patlama sonrası köprünün bir kısmı yıkıldı

Ukrayna ordusu son olarak bu ayın başında Kırım'daki Fedosia Limanı'na saldırdı. Rus ordusunun Karadeniz'deki en kritik üslerinden birine ev sahipliği yapan limanda Rusya'nın en büyük çıkarma gemilerinden biri olan "Novorossiysk" kullanılamaz hale getirildi. Saldırıda İngiliz yapımı 'Storm Shadow' füzeleri kullanıldı.

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279 MİLYON DOLARLIK CASUS UÇAĞI

Ukrayna medyasında çıkan habere göre Rusya'nın Sovyet döneminden kalma düşman füzelerini tespit eden A-50 model uçağı düşürüldü. Casus uçağı olarak da bilinin A-50'nin Rusya'nın elinde yalnızca 2 tane kaldığı belirtiliyor. Ukrayna'nın RBC Radyosu uçağın Azak Denizi üzerinde vurulduğunu öne sürdü ve A-50'nin bizzat Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğunu öne sürdü. Rusya'dan ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

"RUS ORDUSU VURDU" İDDİASI

Rus Hava Kuvvetlerine bağlı bir Telegram sayfası olan FighterBomber ise saldırıyı doğruladı. Ukrayna'nın saldırıyı doğruladını belirten "FighterBomber" uçağın Rus ordusu tarafından 'yanlışlıkla' vurulma ihtimalinin de olduğunu belirtti.