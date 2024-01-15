Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Davada tanık olarak dinlenen Semih Kaya: Kesinlikle fazla almadım

SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Şengüler'in ifadesinin ardından tanıkların dinlenmesine geçildi. Eski futbolcu Semih Kaya tanık olarak verdiği ifadesinde, 2011 yılında Galatasaray'da oynamaya başladıktan sonra bankanın Florya şubesinde hesabının açıldığını söyleyerek "Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu söyledi. Avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu ve yatırım fonu olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında özel bankacılıkta bulunan 300 bin dolarımı bu fona yatırdım. Bana Denizbank amblemi bulunan belge verdi. Ben de kendisine bu parayı teslim ettim. Sonrasında yeniden para yatırmamı söyledi. Mayıs ayında kur korumalı mevduat hesabımı 60 gün kala bozdum. Ben de mevduatımı bozup 1.2 milyon euro parayı, Florya Metin Oktay Tesislerinde Seçil Erzan ve Ali Yörük'e teslim ettim. Belgesini de aldım, hepsi elimde mevcuttur" dedi. Seçil Erzan'ın daha sonra bankanın Levent Büyükdere Şubesine tayin edildiğini söylediğini belirten Kaya, "Bana bankada yükseleceğini, genel müdür olacağını söyledi. Bana fırsat fonu açıldığını söyledi. O dönem Çek Cumhuriyetinde forma giyiyordum. Yurt dışında hesabımdan parça parça 2.2 milyon gibi bir rakamı transfer ettim" diye konuştu. Mahkeme Başkanının, "Aldığın para olmadı mı?" sorusuna Kaya, "Teslim aldığım paralar da oldu. Alıp hesabıma yatırıyordum. 3.5 milyona yakın para aldım. Yatırdığımda Seçil Erzan da yanımdaydı" dedi. Bodrum'daki ev almasına ilişkin sorular üzerine Kaya, tüm ödemelerinin belgeli yapıldığını belirterek Erzan'ın ödeme yaptığı iddialarını reddetti.