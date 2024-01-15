Seçil Erzan için 252 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Davada tanık olarak dinlenen Semih Kaya: Kesinlikle fazla almadım
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor. Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma başladı. Semih Kaya'dan önce söz alan Erzan, "GPS kayıtlarına, HTS eşleşmelerine bakılsın. MASAK kayıtları incelesin. Ben banka müdürü olmasam Selçuk İnan bana o parayı vermezdi. Ben kabul ediyorum ama yüksek faiz beklentisi de vardı bu da bir gerçek. Canımla buradayım. Kim ne aldığını söylemezse gerçeği ortaya çıkaramayız. İlk fonu Semih Kaya'ya söyledim. Arabanın bagajını açtığımda paralar kapışılıyordu" dedi.
İSTANBUL (İHA)
• 15 Ocak 2024 - 12:21 • Son Güncelleme:
İSTANBUL (İHA)
• 15 Ocak 2024 - 12:21 • Son Güncelleme: