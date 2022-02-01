GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
GündemRoma ve Bizans dönemine ait! Kayseri'de ele geçirildi
HaberlerGündem Haberleri Roma ve Bizans dönemine ait! Kayseri'de ele geçirildi
ABONE OL

Roma ve Bizans dönemine ait! Kayseri'de ele geçirildi

Kayseri'de, Roma ve Bizans dÃ¶nemine ait altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikkelerin de bulunduÄŸu toplam 618 parÃ§aÂ tarihi eser ele geÃ§irildi;Â 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

01.02.2022 - 21:17 |
Roma ve Bizans dönemine ait! Kayseri'de ele geçirildi

Ä°lÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KOM) ekipleri, Melikgazi ilÃ§esi Hunat Mahallesi'nde yaÅŸayan T.Ã–.'nÃ¼n evinde Roma ve Bizans dÃ¶nemlerine ait tarihi eser bulundurduÄŸu ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Harekete geÃ§en polis ekipleri ÅŸÃ¼pheli adrese operasyon dÃ¼zenledi.Â 

Evde yapÄ±lan aramada Roma ve Bizans dÃ¶nemine ait 603'Ã¼ altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikke, antika tabanca, kalkan, kÄ±lÄ±Ã§, 8 vazo, 2 mÃ¼hÃ¼r, insan ve hayvan heykeli olmak Ã¼zere toplam 618 eser bulundu. Olayla ilgili ev sahibi T.Ã–. ' KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±na Muhalefet' suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Evde ele geÃ§irilen tarihi eserlerinÂ Â deÄŸerinin 500 bin TL olduÄŸu belirtildi.Â Â ÅžÃ¼pheli T.Ã–. sorgulanmak Ã¼zere Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

    GÜNCEL HABERLER

    Apart otele uyuÅŸturucu operasyonu! 1 kiÅŸi tutuklandÄ±

    Apart otele uyuÅŸturucu operasyonu! 1 kiÅŸi tutuklandÄ±

    Hamburgâ€™da operasyon! Silah çÄ±karÄ±p okula doÄŸru yürüdüÄŸü ihbarÄ±...

    Hamburgâ€™da operasyon! Silah çÄ±karÄ±p okula doÄŸru yürüdüÄŸü ihbarÄ±...

    TBMM Genel Kurulu'nda 'iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi' raporu görüÅŸüldü

    TBMM Genel Kurulu'nda 'iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi' raporu görüÅŸüldü

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Apart otele uyuÅŸturucu operasyonu! 1 kiÅŸi tutuklandÄ±

    Apart otele uyuÅŸturucu operasyonu! 1 kiÅŸi tutuklandÄ±

    SÄ±radaki Haber
    Hamburgâ€™da operasyon! Silah çÄ±karÄ±p okula doÄŸru yürüdüÄŸü ihbarÄ±...

    Hamburgâ€™da operasyon! Silah çÄ±karÄ±p okula doÄŸru yürüdüÄŸü ihbarÄ±...

    SÄ±radaki Haber
    AkaryakÄ±ta zam! Pompaya yarÄ±ndan itibaren yansÄ±yacak, benzin ve motorin litre fiyatÄ±...

    AkaryakÄ±ta zam! Pompaya yarÄ±ndan itibaren yansÄ±yacak, benzin ve motorin litre fiyatÄ±...

    SÄ±radaki Haber
    SGK'dan son dakika kararÄ±! Resmen duyuruldu, yapmayan saÄŸlÄ±k hizmetlerinden yararlanamÄ±yor, hemen e-Devlet'ten...

    SGK'dan son dakika kararÄ±! Resmen duyuruldu, yapmayan saÄŸlÄ±k hizmetlerinden yararlanamÄ±yor, hemen e-Devlet'ten...

    SÄ±radaki Haber