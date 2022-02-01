Ä°lÂ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (KOM) ekipleri, Melikgazi ilÃ§esi Hunat Mahallesi'nde yaÅŸayan T.Ã–.'nÃ¼n evinde Roma ve Bizans dÃ¶nemlerine ait tarihi eser bulundurduÄŸu ihbarÄ±nÄ± aldÄ±. Harekete geÃ§en polis ekipleri ÅŸÃ¼pheli adrese operasyon dÃ¼zenledi.Â

Evde yapÄ±lan aramada Roma ve Bizans dÃ¶nemine ait 603'Ã¼ altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ sikke, antika tabanca, kalkan, kÄ±lÄ±Ã§, 8 vazo, 2 mÃ¼hÃ¼r, insan ve hayvan heykeli olmak Ã¼zere toplam 618 eser bulundu. Olayla ilgili ev sahibi T.Ã–. ' KÃ¼ltÃ¼r ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±na Muhalefet' suÃ§undan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Evde ele geÃ§irilen tarihi eserlerinÂ Â deÄŸerinin 500 bin TL olduÄŸu belirtildi.Â Â ÅžÃ¼pheli T.Ã–. sorgulanmak Ã¼zere Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.