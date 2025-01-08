Rize'de PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 çalışan hayatını kaybetti, saldırgan yakalandı

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazit'e silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazit hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

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SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu zanlı V.K, Camiönü Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Rize Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'de PTT çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim."

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BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rize'de iki PTT çalışanının hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: