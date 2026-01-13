Rize'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Rize'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Rize'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreleri aştığı İkizdere ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime bir süreyle ara verildiği duyuruldu.