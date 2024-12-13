Reyhanlı patlamasında ablasını ve kızını kaybeden kadın: 'Esad rejimi yuvalarımızı ve içimizi yaktı'

2011'de başlayan iç karışıklık sonrası Beşar Esad, Suriye'de ve ülkemizde çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştu. Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te arka arkaya gerçekleştirilen 2 bombalı saldırıda da 53 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın da rolü olduğu iddia edilmişti. Esad'ın ülkeyi terk etmesiyle Reyhanlı saldırısında 38 yaşındaki ablası Nadire Kuvvet ile 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur Erboz'un annesi olan Kübra Erboz'un yüreğindeki acı bir nebze de olsa hafifledi.



"ESAD REJİMİ YÜZÜNDEN BURADAKİ BİRÇOK AİLE YIKILDI VE CANI ÇOK ACIDI"

Esad rejiminin gerçekleştirdiği Reyhanlı patlamasında kardeşini ve kızını kaybeden anne Kübra Erboz, "11 Mayıs 2013 günü kızıma ve ablamı Reyhanlı patlamasında kaybettim. Esad rejiminin yıkılmasına sevindik. Esad rejimi yüzünden buradaki birçok aile yıkıldı ve canı çok acıdı. Çocuklarımız yanarak vefat etti. Suriye'deki vatandaşlara da büyük eziyetler yapmış. Bunlara çok üzülüyoruz. Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesine seviniyoruz Allah kimseyi vatansız, topraksız bırakmasın" dedi.

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"ESAD YANSIN VE SÖNDÜRECEK BİR BARDAK SU BİLE BULAMASINLAR"

Esad rejimine lanet okuyan anne Kübra Erboz, "Esat dünyaya gelmiş en zalim kişidir. Hiç kimse halkına bu eziyeti yapamaz. İnsanın insana yapmayacağı eziyeti yaptı. Esad rejimine lanet olsun. Bizim canımızı çok yaktı. Benim ablam ve kızım Reyhanlı patlamasından çıkan yangında yanarak öldü. Biz yangını söndürecek bir bardak su bulamadık. Rabbim aynı acıyı Esad'a da yaşatsın. Yansın ve söndürecek bir bardak su bile bulamasınlar. Bütün zalimler ne yaşattıysa onları yaşayacaktır" şeklinde konuştu.



"ESAD REJİMİ YUVALARIMIZI VE İÇİMİZİ YAKTI"

Reyhanlı patlamasında torunu ve kızını kaybeden anne Döne Kuvvet, "Böyle bir insana lanet yağdırıyorum. Yuvalarımızı ve içimizi yaktı. İnşallah Esad'ın leşi bulunmaz. Biz savaşa mı gittik, düşmanın mıydık vurdun gittin. Bizi yaktılar. Allah da onları yaksın. Allah onlara yuva göstermesin ve bizim çocuklardan daha beter olsun" ifadelerini kullandı.

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