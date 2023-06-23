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Restoranlarda sahte müşteri dönemi! Bir içecek artı yevmiye veriliyor

Restoranların bir hilesi daha ortaya çıktı. Bazı işletmeler kalabalık gözükmek için ilan verip sahte müşteri kiraladı. Bu duruma diğer işletmelerin tepkisi ise gecikmedi.

23.06.2023 - 11:13 |
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Restoranlar, ilan verip sahte müşteri kiraladı. Amaçları ise rağbet gören bir işyeri imajı çizmekti.

Sosyal medyadan bir iş ilanı paylaşıldı. Paylaşılan ilanda ise 200 TL ve bir içecek karşılığı sahte müşteri arandığı yazıyordu. Kimisi bu uygulamayı doğru buldu, kimisi ise yanlış.

Restoranlarda sahte müşteri dönemi Bir içecek artı yevmiye veriliyor

Peki sahte müşteri uygulaması nasıl oluyor? CNN TÜRK'e konuşan bir restoran görevlisi, "Bu bir meslek aslında. Her yerde yapılıyor. Biz de daha önce sahte müşteri olduk. Belirli saat arasında arkadaş grubunla birlikte geliyorsun. Size bir içecek ve ücret veriyorlar. Masayı, mekanı kalabalık gösteriyorsun" dedi.

Bazı esnaflar ise duruma tepki gösteriyor, "Olmayan müşteriyi dükkana getirip kalabalık göstermek, esnaflığa yakışmaz" diyor.

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